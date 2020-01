Jan Ras verlengt contract bij SC Heerenveen

Ras deed aan het begin van dit seizoen mee aan drie competitiewedstrijden van het eerste elftal. Eind augustus schuurde hij zijn kruisbanden tijdens een duel van de beloften.

"Jan is een speler uit onze eigen jeugdopleiding en heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld. Zijn blessure was een enorme domper voor hem en de club", zegt technisch manager Gerry Hamstra van SC Heerenveen. "Momenteel zit hij volop in zijn revalidatieproces en wij hebben er alle vertrouwen in dat Jan de komende jaren weer kan laten zien wat hij kan."