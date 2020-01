Sybrandy's Speelpark heeft plannen met oude sluisdeuren Lauwersoog

De sluisdeuren zitten nu nog in de Robbengatsluis. Ze zijn elk vier meter breed, zo'n tien meter hoog en wegen ieder 20 ton. Het is de bedoeling dat ze in april worden weggehaald en vervangen door nieuwe deuren. Daarna kunnen ze naar hun nieuwe bestemming.

Jaarsma wil Sybrandy's ombouwen tot een speel- en natuurpark. De afgelopen weken heeft landschapsarchitect Maaike Vellinga een ontwerp gemaakt voor het park. Sybrandy's wil de sluisdeuren graag verwerken in de nieuwe attractie 'het droge voetenpad'. Met die attractie wil Jaarsma kinderen uitleggen hoe de waterkering en bescherming tegen het water werkt.

Het conceptontwerp voor Sybrandy's Speel- en Natuurpark is bij de gemeente De Fryske Marren en bij Wetterskip Fryslân ingediend. Zodra de plannen zijn goedgekeurd, begint de verhuizing. Het streven is om in april het park te openen, de periode waarin de schoolreisjes beginnen.