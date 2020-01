Carabosse werkt hard aan vuurspektakel: wat staat Leeuwarden te wachten?

"Wij zijn vorige week donderdag al begonnen met de opbouw. De Fransen zijn vrijdagmiddag aangekomen en het is elke dag van acht tot zes buffelen. De Fransen zijn met 27 en morgen komen er nog 3. Van ons komen er ook nog 30 man bij morgen. Dus in totaal zijn er wel 60 man met de opbouw van de show bezig," zegt Jan Gaastra van de productie.

Er zijn nog wel wat hindernissen. "Het is lastig werken in een stad waar de wegen nog niet afgesloten zijn voor auto's. Maar het loopt goed, we lopen voor op schema. We merken dat de hele stad en alle ondernemers ontzettend blij zijn met wat er gaat komen."

"Het is een sfeer die over de stad heen zakt"

Gaastra legt uit wat het straks moet worden. "Het is een belevenis. Je loopt de stad in en je wordt overvallen door het vuur. Er is live-muziek, het zijn verschillende installaties en er worden kerken nagebouwd met vuur. Het is moeilijk uit te leggen. een sfeer die over de stad heen zakt. De Sint-Vituskerk wordt onder andere nagebouwd." Dat is de kerk die ooit bij de Oldehove behoorde. "Het gezelschap laat de stad op zich inwerken. Ze zijn op bezoek geweest en bedenken daar een beeld bij."

Er is een route door de gehele binnenstad. Gaastra: "Het Wilhelminaplein is eigenlijk de start van de route. Daarna is het in de hele binnenstad te zien, inclusief de twee pleinen. Over het water, de Doelesteeg, Lombardssteeg, het Naauw. Zelfs voor de Fransen is het een hele grote. Er worden zes-zeven teams geformeerd, zij gaan de dingen voorbereiden en tegelijkertijd ontsteken."