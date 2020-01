Accolade verder met nieuwbouwplannen Drachten; bewoners mogen met voorrang verhuizen

Accolade is van plan om 32 woningen te slopen en te vervangen voor 39 energiezuinige, duurzame nieuwbouwwoningen. Twee andere woningen wil de woningcorporatie restaureren. De historische stijl in de nieuwbouw blijft daarbij behouden.

De bewoners werden daarover geïnformeerd bij huisbezoeken en bewonersavonden. De meerderheid van de bewoners zou akkoord gaan met de sloop en nieuwbouw.

Met voorrang verhuizen

Vanaf 1 februari kunnen bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Accolade. Ook hebben ze recht op een verhuisvergoeding. Bewoners die dat willen, mogen met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw.

Accolade is nu in gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden over hoe ze de nieuwbouwplannen verder kunnen vormgeven. Om de leefbaarheid in de wijk te garanderen, laat Accolade de al leegstaande huizen tijdelijk verhuren via Carex.