Burgemeester Ameland hoopt op draagvlak en snelheid na politieke crisis

Voor de nieuwe burgemeester Leo Pieter Stoel was het een grote verrassing dat er ineens twee wethouders opstapten. "Het was voor mij een bijzondere vergadering, ik had mijn eerste raadsvergadering anders voorgesteld. Beide wethouders zijn gisteren afgetreden. Ik ben blij dat de raad daarna aangegeven heeft dat men het op prijs stelt dat de wethouders nog 30 dagen in functie blijven om de lopende zaken af te handelen."

Burgemeester hoopt op meer draagvlak

De burgemeester ziet niet meteen een rol voor zichzelf om een nieuwe coalitie te smeden. "Dat is een politieke aangelegenheid van de raadsfracties, zij moeten nu de dialoog voeren. Zij zijn in eerste instantie aan zet, ik wordt geïnformeerd en kan adviezen geven. Maar eerst is het aan hen. Dit moet in dertig dagen rond kunnen komen, ik heb vertrouwen dat het lukt."

Stoel heeft het liefst een ruimere meerderheid. "We hadden al geen grote meerderheid, maar door het overstappen van een gemeenteraadslid van de PvdA verviel de meerderheid in de coalitie. Het zou fijn zijn als er een breder draagvlak is, maar dat is aan de politiek. Het is een uitdaging om een goede oplossing te vinden."