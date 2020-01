Leeuwarder wethouder Herwil van Gelder stapt op

Er was de afgelopen veel ophef rondom Van Gelder. Om de tekorten in de zorg op te lossen, wilde het nieuwe college de zorg anders inrichten. Van Gelder was daar verantwoordelijk voor. In december 2018 sneuvelde de wethouder bijna toen het hem niet lukte de raad te overtuigen.

Hij kreeg een laatste kans om in samenwerking met een aantal zorgorganisaties een nieuw plan te maken. Maar dat is niet gelukt. Afgelopen week haakten vier zorgaanbieders af bij de aanbesteding.

Van Gelder overleefde woensdag nog een motie van wantrouwen van oppositiepartijen Gemeentebelangen Leeuwarden, ChristenUnie, VVD, Lijst058 en de FNP. De motie kreeg echter geen steun van de PvdA, D66 en het CDA en werd met 26 tegen elf stemmen verworpen.

"Onvoldoende draagvlak"

"Helaas heb ik moeten constateren dat er in de coalitie onvoldoende draagvlak is voor mij om effectief als bestuurder te kunnen opereren", schrijft Van Gelder in een reactie. "De afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de noodzakelijke vernieuwingen in het Sociaal Domein. Ook op andere dossiers heb ik me volop ingezet op de grote opgaven die er op de gemeente afkomen. Ik noem daarbij de energiestrategie, duurzaamheid, klimaat en statushouders."

"Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met het team van professionals en ben trots op wat we samen bereikt hebben in deze gemeente."