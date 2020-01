Leeuwarder vanille-exporteur nog niet bang voor Brexit

De Brexit heeft veel gevolgen, maar niet iedereen raakt meteen in paniek. Bouwe de Vries is directeur van de Nederlandse vestiging van Nielsen-Massey in Leeuwarden.

Hij verwacht het komende jaar nog geen problemen: "Op dit moment zijn er nog geen zorgen. Er komt eerst een overgangsjaar met onderhandelingen. Wat de toekomst betreft is het wel wachten op wat er uit de overeenkomsten komt. Maar ik ben nog niet bang."