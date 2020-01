Janny Vlietstra nieuwe voorzitter raad van commissarissen Thialf

Vlietstra woont in Leeuwarden. Ze was eerder gemeenteraadslid en wethouder in Leeuwarden en burgemeester van diverse gemeenten in Groningen en Drenthe. Vaan 2011 tot en met 2015 en van 2017 tot en met 2019 was ze lid van de Eerste Kamer. Momenteel is zijn onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van Afvalsturing Friesland en zorginstelling ZINN in Haren.

Minne Dolstra

De directie van Thialf zal worden bijgestaan door Minne Dolstra uit Norg. De extra directiefunctie die Dolstra aanneemt, is op projectbasis en duurt tot de gewenste resultaten van de uitbreiding zijn bereikt. De uitbreiding van de directie is een van de maatregelen die de provincie samen met mede-aandeelhouder gemeente Heerenveen in december nam naar aanleiding van de financiële tekorten bij Thialf.