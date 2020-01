Bijzonder Dokkumer schilderij naar slavernijtentoonstelling in Rijksmuseum

Wat het bijzonder maakt, zijn drie donkere dienders die als tot slaaf gemaakten meegenomen zijn uit Nederlands-Indië door VOC-schepen. De conservator van het Rijksmuseum en een specialist op het gebied van slavernij zijn maandag de hele dag in het stadhuis geweest. Volgens de specialist van de Universiteit van Leiden gaat het om een uitzonderlijk belangrijk schilderij waarvan hij zeer verras was het in Dokkum aan te treffen.

Tot slaaf gemaakten prominent in beeld

Ook voor Piet de Haan van de historische vereniging in Dokkum is het schilderij bijzonder. "Zo'n schilderij zie je niet vaak, en al helemaal niet in Dokkum. Het is met name bijzonder om je af te vragen waarom de tot slaaf gemaakten zo prominent in beeld staan. Daarover verbaasden de experts zich ook."