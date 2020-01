Houtjes van schoonmoeder zorgen voor grote verzameling schaatsen in Jubbega

De verzameling van Oenema is begonnen toen zijn schoonmoeder van 70 jaar in de jaren 80 op het ijs viel. "Ik zag het gebeuren. Ze viel achterover en dat deed erg zeer. Dus ze deed de schaatsen af en we liepen naar huis. Ze gooit ze weg en zegt: brand ze maar op, ik schaats nooit meer! Ik heb ze aan een spijker gehangen en daar zijn een paar bij gekomen."

De schaatsen van Oenema's schoonmoeder hebben een prominent plekje op de plank gekregen. Er ligt een bloemetje bij. De verzameling van Kleis is inmiddels zo groot geworden, dat hij zelfs zijn schuur groter heeft laten maken. Er is in ieder geval nog ruimte voor ruim 150 schaatsen.