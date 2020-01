"Afstoten afdeling Philips heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor Drachten"

Uit stukken die Huizinga nu tot zijn beschikking heeft, kan hij opmaken dat 11 van de 16 ondernemingsraden worden geraakt. "Ik sluit niet uit dat dat business-units in Drachten zal raken."

Onrust

Inmiddels is er nog altijd geen inhoudelijk contact geweest met Philips. De bond wil zo snel mogelijk in gesprek. "We willen in eerste instantie duidelijkheid. Dit soort berichtgeving leidt tot onrust. Wij willen weten hoeveel medewerkers zullen worden geraakt en wat wij samen kunnen betekenen om deze mensen te helpen naar een nieuwe positie, binnen of buiten Philips."