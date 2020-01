UPDATE: Weg Lauwersoog weer open, lang dicht door vrachtwagen in sloot

De weg tussen Anjum en Lauwersoog was sinds dinsdagochtend afgesloten voor verkeer. Dat verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Zoutkamp. De vrachtwagen lag zeer lang in de sloot. Een berger was bezig om die uit de sloot te halen. Daarvoor moest de vrachtwagen eerst worden leeggepompt.

De chauffeur kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond.