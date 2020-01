Leeuwarder bedrijventerrein moet volledig zwerfafvalvrij worden

Volgens parkmanager Harm Mink is het contact met Zienn ontstaan nadat het bedrijf lid werd van de bedrijfsvereniging. "Wij zijn toen met elkaar in gesprek gegaan en zij wilden graag met ons samenwerken."

Opruimploeg

Het bedrijventerrein De Hemrik is 150 hectare groot. Een ploeg van vier mensen zal regelmatig De Hemrik over om op te ruimen. Zij doen dat met een speciaal aangekochte bakfiets.

Maar hoe vies is het terrein dan? "Ik heb er laatst even op gelet, en dan zie je al het afval pas", volgens Mink. "Ik denk dat fietsers hun afval naast het fietspad gooien of werknemers die wandelen en ook afval weggooien."

Zwerfafvalvrij

Het doel: een school en afvalvrij bedrijfsterrein. Maar niet alleen door de opruimploeg, zegt Mink. "Het streven is dat als wij roepen dat De Hemrik volledig afvalvrij moet worden, dat bedrijven en werknemers op het terrein daar zelf ook aan zullen meewerken."