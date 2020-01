Minister De Jonge op CDA-bijeenkomst in Franeker: van Lelylijn tot zorg

In een intermezzo kreeg ook Annie Bakker uit Wier het woord. Zij heeft zelf een spierziekte en haar men heeft een herseninfarct gehad. Via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgen ze geld om zelf hulp in te huren. Maar op dat budget heeft de gemeente Waadhoeke erg bezuinigd, zodat ze nu hulpverleners minder kunnen betalen dan dat ze eigenlijk verdienen. Vrouw Bakker deed een emotioneel beroep op de minister om daar wat aan te doen.

Ook al gingen ze nog even met elkaar in gesprek, een toezegging kwam er ook voor haar niet. "In de eerste plaats is het hier de gemeente die het beleid bepaalt, bovendien zit ik natuurlijk erg op afstand. Maar ik zeg u wel toe er naar te kijken", zo zei minister.