Brand in Drachten waarschijnlijk aangestoken; politie zoekt getuigen

Een opmerkzame buurvrouw heeft maandagnacht voorkomen dat het huis van haar buren afbrandde. De bewoonster van het Schuttersveld in Drachten hoorde het brandalarm afgaan. Ze zag vuur in het huis van de buren, waar op dat moment niemand thuis was. De politie houdt rekening met brandstichting en is daarom op zoek naar getuigen.