IFKS-Skûtsje voor Echtenerbrug, Echten en Delfstrahuizen: 'De Goede Verwachting'

In juni 2019 zijn Enne de Vries, Jildert Holtrop, Jouke Annema en Michiel Bakker begonnen met het binnenhalen van een skûtsje voor het dorp aan De Tsjûkemar. In Echtenerbrug zijn in het verleden skûtsjes gebouwd bij Scheepsewrf Bos en op het meer zelf wordt ook gevaren tijdens de IFKS. Het dorp heeft 'skûtsjehistorie' en verdient daarom een eigen skûtsje, zo vinden de mannen. Dat is met 'De Goed Verwachting' nu gelukt.