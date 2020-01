Gemeente Ameland moet verder zonder college: twee wethouders stappen op

De oppositie drong al langer aan op het opstappen van de PvdA-wethouder, nadat begin januari raadslid Irma Marinus van diezelfde partij het vertrouwen in haar achterban opzegde en uit de coalitie stapte, maar wel haar zetel in de raad behield. Daarmee verloor de coalitie de meerderheid in de raad.

'Tegenwerken om het tegenwerken'

Faber stapt op omdat er volgens hem niet meer genoeg steun voor hem als wethouder is. "Er is al langere tijd een belangenspel gaande dat 'tegenwerkt om het tegenwerken'. Het belang van Ameland staat daarbij niet voorop", zegt de wethouder van AmelandEén.

Raadslid Han van Heerde van de oppositiepartij Ameland '82 zegt blij te zijn nu er een nieuwe coalitie kan komen. Beide wethouders blijven nog dertig dagen aan, om lopende zaken af te handelen.

Het was de eerste raadsvergadering voor de nieuwe burgemeester Leo Pieter Stoel. Hij werd in januari geïnstalleerd.