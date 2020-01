Pim Lammers uit Oosterwolde schreef een transgenderkinderboek

Pim Lammers bracht in 2017 het boek Het lammetje dat een varken is uit. Het was zijn allereerste prentenboek over transgenders. In 2018 kreeg het boek een 'Zilveren Griffel', en daarmee was Lammers op 24-jarige leeftijd ook meteen de jongste winnaar van die prijs.

De jonge schrijver legt uit waar het boek nu precies over gaat: "Het boek heet Het lammetje dat een varken is. Daar gaat het ook over, het is heel anders dan andere kinderboeken. Je kunt het boek zien als een metafoor voor iemand die in transitie gaat. Over iemand die geboren is in het verkeerde lichaam: een man die een vrouw wil zijn of een vrouw die een man wil zijn."

'Belangrijk dat je jezelf herkent'

Waarom nu net over dat onderwerp? "Ik kwam er achter dat er eigenlijk helemaal geen kinderboeken zijn over dat thema die voor zo'n jonge leeftijd bedoeld zijn: kinderen van 4 of 5 jaar oud. En dat is gek, want kinderen zijn er juist dan mee bezig. De gemiddelde leeftijd waarop transgenderkinderen er al mee bezig zijn is 4-5 jaar oud. En de helft van de mensen die transgender zijn weet voor het tiende jaar al dat ze dat zijn," zegt Lammers.

En dan zijn verhalen net zo belangrijk, vindt hij. "Het is best lastig als je zo jong bent en je jezelf niet herkent in boeken of in televisieprogramma's. Dat is best eenzaam. Een boek als dit kan daar verandering in brengen. Het is nog niet zo dat transgender als onderwerp nu veel vaker voorkomt in kinderboeken. Maar je ziet de afgelopen jaren wel dat het een bekender thema wordt in de populaire cultuur, bijvoorbeeld op televisie en in films. Kinderboeken volgen wat langzamer, maar ze komen er wel."

Per ongeluk een vervolg

In 2018 kwam er een vervolg op het boek: de boer en de dierenarts. Die twee personages zaten ook in het eerste boek. "Milja Praagman was bezig met de illustraties voor dat boek en toen ze aan het tekenen was belde ze mij op. Ze zei: 'Pim, er is iets gebeurd. Ik heb per ongeluk de boer en de dierenarts verliefd getekend.' Op dat moment dacht ik dat ze een grapje maakte. Maar toen ik de definitieve illustraties zag vond ik het zo mooi dat ik dacht: dit verdient óók een boek. Dus er is een tweede boek gekomen over de boer en de dierenarts, die verliefd op elkaar worden." Een boek oer homoseksualiteit dus.

Lammers: "Boeken over homoseksualiteit zijn er ietsje meer. Vooral de laatste jaren. Maar zodra het over liefde gaat tussen man en vrouw zien mensen het als iets dat je kinderen moet leren. Of dat we moeten vieren in kinderboeken. Maar als het gaat om verliefdheid tussen twee mannen of twee vrouwen dan is het iets waar kinderen nog niet mee bezig zouden moeten zijn. Ik denk wel dat het langzaam verandert. Dat hoop ik heel erg. Dat er een wereld is waarbij er niet bij stil wordt gestaan, maar dat het gewoon zo is."