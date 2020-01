Zangeres Elske DeWall blikt terug op Dancing on Ice

Elske DeWall: "Ik ben aan het nagenieten. Het is zo'n achtbaan waar je in terechtkomt. Het is lichamelijk het zwaarste wat ik ooit heb gedaan. Misschien is dat het mentaal ook wel. Het ligt zo ver bij mij vandaan. Ik ben zangeres en beweeg wel, maar om zo op volwassen leeftijd wat nieuws aan te leren... Ik denk ik kan wel rijden, ik heb gevoel voor ritme. Maar op het ijs blijkt dat het altijd anders is."

Trainen, trainen, trainen

Het was vooral trainen, trainen, trainen. "Wij zijn halverwege oktober begonnen met trainen, tot nu. Dus dat is bijna vier maanden. De eerste show was in december. Maar vooral de tweede maand merkte ik dat mijn lichaam wel op was. Zeven dagen in de week en zes uur op een dag trainen, dat hakt er wel in."

Het is ook wel goed dat het is afgelopen, zegt de zangeres. "Ik kwam dichter bij de finale, dus daar werkte ik ook steeds meer naar toe. Maar het is zo spannend. Ik stond daar met 'knikkende knieën', en je hebt die benen wel nodig. Je bent alle dagen bezig. Mijn laatste dag was op 1 januari. Dus het is nu ook wel weer goed dat het is afgelopen."