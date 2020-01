Ook in Fryslân aandacht voor Internationale Holocaust Herdenking

Leeuwarden: 55 Joodse mensen kwamen terug

Burgemeester Sybrand Buma gaf een toespraak tijdens de herdenking in Leeuwarden in de Blokhuispoort. "Ook uit Leeuwaren zijn Joden weggevoerd en vergast in Auschwitz en andere kampen. Vóór de oorlog was er een gemeenschap van honderden, maar er zijn er maar 55 teruggekomen," zegt Buma. Daarom is het belangrijk om te herdenken. "Wat mij betreft gaan we hier altijd mee door. Want Auschwitz heeft Europa bepaald en het vreselijke leed dat daar geleden is mag zich niet herhalen. Alleen door herinneren en te herdenken kunnen we beseffen hoe erg het was."