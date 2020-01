Caravan gestolen bij woonwagenterrein Sneek: "Zelfs de urn van oma is weg"

Romana van der Land is alleenstaand en woont samen met haar zoontje van drie jaar oud. Ze woonde net een paar maanden permanent in de caravan, maar ze sliep dit weekend bij haar ouders op het woonwagenterrein, niet ver van het Zuidersportpark. En toen bleek ineens dat de caravan weg was.

"Voor mij is het mijn huis"

Romana: "Voor mij is het mijn huis. Al mijn bezittingen zaten er ook in. De urn van mijn oma, alles van mijn zoontje zoals zijn foto's. Al onze kleding. Echt álles. Ik ben in principe ridder te voet nu. Ik heb niks. Dat is heel erg schrikken. Ik heb meteen de politie gebeld en we zijn ook meteen gaan kijken naar camerabeelden. Tot dusver is er nog niets uit gekomen."