Hans Achterbosch mijdt China om coronavirus: "Pas als er een antivirus is"

De Chinese overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het virus veroorzaakt infecties aan luchtwegen en longen. Al tientallen mensen zijn als gevolg van het virus overleden.

Achterbosch heeft via de app contact met zijn Chinese compagnon. "Het gaat goed, ze zijn gezond. Ze blijven binnen en werken thuis. Ook iedereen waar ons bedrijf zaken meedoet, werkt thuis", vertelt Achterbosch.

Of het gevolgen voor zijn bedrijf heeft, kan hij nu nog niet zeggen. Er ligt wel een project voor woningbouw stil, vanwege het Chinees Nieuwjaar, maar die vakantie wordt waarschijnlijk verlengd vanwege besmettingsgevaar.

Achterbosch zou 8 februari weer richting China gaan, maar hij bekijkt de situatie dag voor dag. "Als er een antivirus komt, dan ga ik erheen. Als dat niet zo is, loop ik de kans dat ik ergens strand of in quarantaine wordt geplaatst. Dat kan een paar dagen duren of misschien wel weken."

Ook al is hij onlangs in China geweest, hij sluit uit dat hij het virus heeft. "Het is uitgesloten dat ik het virus onder de leden heb."