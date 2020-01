Elfstedentocht op de Weissensee is 'Wedstriid fan de Wike'

200 kilometer lang schaatsen over natuurijs. In Friesland hebben we het al een poos niet kunnen doen, maar het gebeurt wel ieder jaar in Oostenrijk. De marathontoppers zullen woensdag op jacht naar de overwinning in de Alternatieve Elfstedentocht. "En 200 kilometer, dat is wel wat anders dan wat de marathonschaatsers normaal rijden. Dat heeft wel invloed op de koers," vertelt sportverslaggever Andor Faber.

Friese favorieten zijn er natuurlijk ook. "De grote vraag is wie op dit moment Manon Kamminga kan tegenhouden. Zij won alle drie wedstrijden op de Weissensee tot nu toe en daarmee is zij ook de topfavoriet voor de Alternatieve Elfstedentocht. Bij de mannen zijn er meerdere kanshebbers, waaronder Jouke Hoogeveen."

De Alternatieve Elfstedentocht is woensdag te volgen op de radio. Later is er in Fryslân Hjoed, op internet en in de app een samenvatting te zien.