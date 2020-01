Sportcast: "Henk de Jong neemt Doke Schmidt in bescherming"

SC Heerenveen

In de eredivisie is SC Heerenveen in 2020 nog puntloos. Zaterdag ging Heerenveen met 2-1 onderuit tegen AZ. Wat opviel was een fout van Sven Botman, die een tegengoal inluidde. Verslaggever Arjen de Boer: "Hij was zo solide in de eerste seizoenshelft, maar nu steeds vaker heeft hij wat slippertjes. Maar, ik moet wel eerlijk zeggen dat AZ na Ajax de meest dominante ploeg in de eredivisie is."

Van Tuinen zag dat de ploeg van Johnny Jansen de nederlaag voor een deel aan zichzelf kan wijten. "Heerenveen maakte het zichzelf moeilijk. Je moet vanaf het eerste moment gas geven en dat vergat Heerenveen. Ze liepen bijna slaags achter AZ aan."

Waar Heerenveen in de eerste seizoenshelft bekend stond om het lage aantal tegendoelpunten, ging het na de winterstop een stuk harder. Daar heeft De Boer wel een verklaring voor. "Dat komt omdat ze meer naar voren voetballen en druk zetten op de tegenstander. Ze willen het balbezit beter voor elkaar krijgen. Dat lukt niet en als je dan balverlies lijdt, ligt er veel ruimte achter de verdediging. Dan ga je de bietenbrug op, helemaal tegen een ploeg als AZ."