Bezwaar tegen gaswinplannen Blesdijke

Weststellingwerf is tegen gaswinning, omdat het niet past bij de plannen om gaswinning in Nederland juist af te bouwen. En er zijn ook zorgen over mogelijke schade.

Mocht de gasboring wel doorgaan, dan moet Vermilion ervoor zorgen dat er niet teveel leven wordt gemaakt, zodat dat op andere plekken wel is gebeurd, zeggen burgemeester en wethouders van Weststellingwerf.