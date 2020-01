Weststellingwerf heeft onderzocht of er loden waterleidingen zijn

Het college van Weststellingwerf heeft aangegeven dat er geen loden waterleidingen in de openbare ruimten van de gemeente aanwezig zijn. Het college is in gesprek met Vitens omdat de GroenLinks-fractie vragen stelde over de risico's van de volksgezondheid. Volgens wethouder Hanneke Zonderland zijn er voor zover bekend geen loden leidingen meer in openbare gebouwen.