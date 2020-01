Vier Friezen schaatsen alternatieve Elfstedentocht voor goed doel

De jongens zijn maandag aangekomen. Ze hebben al op heit ijs van de Weissensee gestaan. "We hebben vanmorgen gereden om wat te trainen. We hebben dertig kilometer gedaan. Het moet niet te sportief worden en we moeten uiteraard onze krachten wat sparen. We hebben nog een hele uitdaging voor de boeg. Het schaatsen ging heerlijk, we hebben de smaak wel te pakken", vertelt Sander Spijksma.

Ze hebben in de voorbereiding nog niet verder gereden dan 75 kilometer, maar de tocht op de Weissensee is 200 kilometer. "Ja, dat is een verschrikkelijk eind. We moeten net zo lang schaatsen als dat we in de auto hebben gezeten om hier te komen."

Doorzettingsvermogen

Ook al hebben ze niet erg getraind, hij verwacht wel dat ze het gaan halen. "Anders waren we hier niet geweest. We moeten het hebben van ons doorzettingsvermogen. De laatste dertig kilometer worden zwaar. Hopelijk zijn we op tijd, dat wordt misschien nog wel onze grootste uitdaging." De jongens starten om 7 uur 's ochtends en ze hebben twaalf uur de tijd om de tocht te volbrengen.

Met de actie willen ze geld ophalen voor het Foppe Fonds. "We zijn bevoorrecht dat we kunnen sporten, maar niet elk kind kan sporten. We willen helpen zodat ze met hulp wel kunnen sporten. We willen zoveel mogelijk kinderen in beweging krijgen." De mannen hopen via sponsoring 10.000 euro bij elkaar te krijgen. De teller staat nu op 675 euro.

Tattoo

"Als we het niet halen, hebben we afgesproken dat we een tattoo laten zetten van een stempel of een kruisje met de tekst dat het niet is gelukt. Je mag zelf weten waar je hem laat zetten."

Nog op de planning staan de Elfstedenwandeltocht, de tocht op de fiets, de step en ze willen nog zeilen.