Maaike de Groot is uit TVOH: "Het is goed zo"

Ze vindt het niet erg dat ze er uit ligt. "Nee hoor, ik vind het niet zo erg, het is goed zo. Ik kwam erachter dat het niets voor mij is. Ik sta liever met een gitarist in de kroeg te spelen", vertelt Maaike de Groot.

Ze ziet wel met een goed gevoel terug op het televisieprogramma. "Ik vind het goed dat ik zover ben gekomen en ben blij met het goed commentaar over mijn stem. Daar ligt het niet aan."

De camera's gaven haar veel stress. "Anderen wilden heel graag, ik niet zo erg. Maar ik heb leuke leuke mensen ontmoet en gave dingen gedaan. Het was superleuk om te doen."

Ze volgt de show wel en gaat in het publiek zitten bij de volgende uitzending. Met het zingen stopt ze niet. "Ik ga gewoon optreden in kroegen en op feestjes. Eerst met covers en wie weet later ook met eigen muziek."