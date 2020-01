Waadhoeke wil dorpen en wijken steunen om leefbaarheid te verbeteren

In 2021 vier dorpen helpen

Projectleider Nynke Dölle: "Het project is ontzettend breed, het kan gaan om individuele hulpvragen, maar ook om collectieve vragen vanuit bijvoorbeeld een buurt. Wij hebben als gemeente niet altijd zicht op goede ideeën van inwoners. Het is in de praktijk moeilijk om dat dicht op de inwoners te ontwikkelen."

"Wij hebben een oproep gedaan, dat is de eerste stap," zegt Dölle. "Daarna gaan we in gesprek. Het is echt een experiment, dus een hard plan ligt er niet. Meer een richting. Maar het is wel de bedoeling dat we volgend jaar in ieder geval vier dorpen helpen. En natuurlijk leren van de ervaring."

In een andere gemeente is eigen huishoudelijke hulp georganiseerd in een coöperatie, maar het kan ook zijn dat een inwoner met een slecht gebit hierdoor geen werk kan krijgen, noemt Dölle als voorbeeld. "Dan zouden wij kunnen zien of we die drempel om een nieuwe baan te vinden kunnen weghalen door een nieuw gebit te vergoeden."