Week van de Brexit: "Het is het zwaard van Damocles"

Wat de gevolgen gaan worden, is nog altijd afwachten. Plantinga: "We moeten rekening houden met hogere invoerrechten. Dat kan wel oplopen tot 17 procent extra bovenop de prijs." Maar het kan ook extra klandizie opleveren, hoopt Anette.

Zwaard van Damocles

Op de geruchten dat de Schotten onafhankelijk willen worden en zich weer willen aansluiten bij de EU, reageert Plantinga positief. "Dat zou mooi zijn. Dan kunnen we rechtstreeks vertrekken naar Schotland. Dat is wel zo praktisch." Tot die tijd is het afwachten. Plantinga: "Het is het zwaard van Damocles, beter kan ik het niet zeggen."

De consequenties daarvan beginnen zo langzamerhand duidelijk te worden. "Wij zullen dan een agent moeten inhuren voor de invoer van producten. Dat kost geld. Aan ieder product moet je dan de goede code hangen. En onze producten zullen duurder worden door de invoerrechten die we moeten betalen. De grote vraag is dan natuurlijk: heeft de klant dat er nog voor over? Omdat Carrynette een nichemarkt bedient en niet veel concurrentie heeft maakt hij zich nog maar niet te veel zorgen, maar de Brexit op vrijdag is voor hem zeker geen feestdag.