Omgekeerd actievoeren in Bitgummole: basisschool zet deur juist open

Volgens directeur Tim Zasburg sneeuwt het enthousiasme voor het beroep van leerkrachten de afgelopen maanden erg onder door het constante actievoeren voor meer geld en een lagere werkdruk. Daardoor lijkt er volgens hem altijd gedoe te zijn in de onderwijswereld. Dat zou mensen kunnen tegenhouden om voor het vak te kiezen.

"Daarom zetten we juist de deur open, iedereen is welkom om te komen kijken", vertelt directeur Tim Zasburg. "We kunnen meer handjes in de klas gebruiken en willen zo op een laagdrempelige manier laten zien hoe mooi en dankbaar ons beroep is. Bij de actie gaat het steeds over geld, maar daar draait het niet alleen om, we willen de werkdruk verlichten. Nu kunnen ouders en anderen kijken en helpen."

Volgens de onderwijs-assistente is het leuk om op een school te werken. "Het is leuk om kinderen iets te leren en je krijgt er veel terug. We hebben veel zorgkinderen op school en kunnen wel hulp gebruiken."