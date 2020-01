Het nieuwe elftal van Vlieland, gaat het lukken om eens te scoren?

Heida is al 44 jaar voetbaltrainer, woont in Harlingen en is treinmachinist. Voorheen was hij twee jaar trainer van De Wâlde en daarvoor was hij assistent-trainier bij de Zeerobben in Harlingen. Op Facebook zag hij een bericht voorbijkomen dat VSV '31 op Vlieland een trainer zocht. En dat leek hem wel iets.

Afgelopen weekend was zijn debuut als trainer bij VSV. Op het programma stond VV Lemmer, die op dit moment op de derde plek staat in de competitie. Dat maakt Heida niets uit. "Daar kieke we helemaal niet naar. Ik kijk alleen naar onszelf. En de jongens moeten plezier hebben hé. Daar gaat het eerst om."