Friese verhalen en gedichten gezocht voor Rely Jorritsmaprijsvraag

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met 1000 euro. De jury voor 2020 bestaat uit Douwe Kootstra, Inge Heslinga en Rianne Blokzijl. Tot en met zondag 10 mei kan worden ingezonden.

Rely Jorritsma (1905-1952), geboren in Jellum, had in zijn testament bepaald dat elk jaar een prijsvraag moest worden uitgeschreven voor de beste vijf gedichten en de beste vijf verhalen in de Friese taal. Al sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd.