Handelsmissie naar China afgezegd vanwege maatregels coronavirus

Volgens Gert Bakker van First Class Business Travels heeft hij signalen gekregen dat China mogelijk alle groepsreizen voorlopig wil tegenhouden. Met dat, en alles rondom het coronavirus in het achterhoofd, heeft hij besloten de handelsmissie af te zeggen. "We hebben besloten om de reis te verplaatsen. Dat besluit hebben we zelf genomen, natuurlijk in overleg met de provincie. Gezien de situatie dat het virus zich nog steeds uitbreidt is het verstandiger om daar niet naartoe te reizen."

Voor de zomervakantie

Naast die zorgen was het doorgaan van de reis al een tijd onzeker, omdat er nog te weinig interesse was. Er is een optie om de reis nog wel voor de zomervakantie uit te voeren, maar daarover is nu nog geen duidelijkheid. Bakker: "Het plan was om voor de zomervakantie te gaan, maar dat plan laat ik nu afhangen van het overleg wat verstandig is. Dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de ziekte. Blijft dat zoals het nu is, dan is het denk ik verstandig om de reis niet meer voor de zomervakantie te organiseren."

Handelscontacten

Bakker is niet bang dat de contacten tussen de Friese bedrijven en Chinese handelspartners door het coronavirus in gevaar komen. "De Friese bedrijven hebben vanaf de vorige reis in juni contacten onderhouden met Chinese bedrijven. Dat het nu op dit moment wat stiller is, heeft vooral te maken met het feit dat het vakantietijd is in China en mensen niet op kantoor zitten. Dat krijg je ook als antwoord wanneer je een mail stuurt. Ik verwacht geen enkele problemen."