Bantega klaar voor strenge winter: "Het heeft al veel te lang geduurd"

Sinds 15 jaar heeft Bantega een nieuw gebouw bij de ijsbaan staan. Deze accommodatie wordt door meerdere clubs gebruikt. Zo oefent bijvoorbeeld de toneelvereniging in het gebouw en wordt het toch nog gebruikt. Want al een paar jaar op rij is de ijsbaan maar een handjevol dagen open geweest. In Bantega staan ze dan ook te springen om een koude winter.

Jelle Wesselius is ijsmeester en maakt zich nog geen echte zorgen over de toekomst van de ijsbaan. "We hebben wel vaker zulke lange periodes gehad dat het niet zo koud was. Het is niet compleet nieuw, maar die extremen zullen wel steeds groter worden. Maar als het er dan toch in knalt, dan kun je ook zo vier weken op rij 20 centimeter ijs op de baan hebben."