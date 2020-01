Even opletten: hoe houd je je hersenen gezond?

Steeds vaker krijgen we te maken met hersenaandoeningen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we steeds ouder worden. Brouwer vindt het daarom belangrijk dat er meer aandacht is voor dit onderwerp. "De lezing is bedoeld om de bewustwording te vergroten over wat je zelf kunt doen om zo goed mogelijk voor je hersenen te zorgen. Ik zoom in op vier hoofdonderwerpen: slaap, training, beweging en voeding in combinatie met de hersenen."

Focus op de jongeren

Slaap is heel belangrijk, weet Brouwer. "Ik laat zien wat er met je brein gebeurt als je niet goed slaapt." Maar ook de andere drie thema's zijn onmisbaar voor gezonde hersenen. "Zenuwcellen in de hersenen die afsterven, groeien niet weer aan. Het is zeker goed om dit ook bij jongeren duidelijk te maken. We houden daarom ook lezingen voor jongeren."

Nooit te laat

De belangstelling voor dit soort lezingen groeit, merkt Brouwer. "De lezingen zitten altijd goed vol. We hebben allemaal hersenen en hebben hier allemaal mee te maken. Het is nooit te laat om je leefstijl aan te passen."