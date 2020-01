Nieuwe Terschellinger kaasmakerij goed voor weidevogels

De ruimte die de boeren voor weidevogels reserveren moet wel betaald worden, en daar moeten de kazen van De Terschellinger voor zorgen.

De verhuizing van Oosterend naar West-Terschelling is omdat de capaciteit omhoog moet: de kazen verkopen goed. "We liepen tegen de grenzen aan en nu we hier zitten, kunnen we verder groeien", zegt directeur Martine Stremler.

"Het afgelopen jaar hebben we twee miljoen liter melk verwerkt. Dat is ongeveer 200.000 kilo kaas. Het komend jaar wordt dat ongeveer 250.000 kilo. We hopen dat het langzaam doorgroeit en dat we uiteindelijk misschien alle melk van het eiland gaan verwerken", zegt Stremler. Er is nu ruimte om dat te doen.