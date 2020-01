UNIS Flyers onderuit in en tegen Geleen

In de openingsfase van de wedstrijd ging het zondagavond gelijk op. Beide ploegen slaagden er in de eerste periode niet in om te scoren, maar in de tweede periode veranderde dat. Trevor Hunt zette de Friezen in het begin van die periode op voorsprong. Niet veel later lukte het Adam Bezak om de voorsprong uit te breiden tot 2-0. Ook de Microz Eaters wisten te scoren: 1-2.

Slechte derde periode

Daarna kregen ze het moeilijk. De Microz Eaters profiteerden en namen in de derde periode de voorsprong meer dan over. Goalie Martijn Oosterwijk moest de ene na de andere puk uit het net vissen en binnen een paar minuten stond het 5-2.

Het werd 6-2 in Geleen. Voor UNIS Flyers is het de tweede nederlaag in de BeNe League. De ploeg gaat nog altijd aan kop in het klassement.

Zaterdag speelt de ploeg thuis in Thialf tegen de Antwerp Phantoms.