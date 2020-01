Douwe de Vries kan nationale allroundtitel niet prolongeren

Het was de derde keer dat Jan Blokhuijsen de nationale allroundtitel won. Marcel Bosker, de kampioen van 2018, pakte het zilver.

Door de winst heeft Blokhuijsen zich voor het WK allround gekwalificeerd. Dat wordt eind februari in Noorwegen gereden. Sven Kramer en Patrick Roest hadden hun startbewijzen voor het WK op het NK afstanden in december al verdiend. Ze kwamen dit weekend niet in actie.

