Schulting breekt na Europese titel: "Wat vet dat ik dit samen met mijn ouders mag meemaken"

Suzanne's vader, Jan Schulting, is voetbaltrainer. Daardoor kan hij weekends niet vaak op de ijsbaan zijn. "Maar vorig jaar in Dordrecht was hij er ook, en dat hij er nu weer bij is, is echt fantastisch. Ik vind het gewoon vet dat ik dit samen met mijn ouders mag meemaken."

Schulting was oppermachtig. Ze won op alle afstanden, en ook in de relay. Alleen in de superfinale eindigde ze niet eerste, toen kreeg ze een penalty.

"Hier kun je alleen maar van dromen. Het was een perfect weekend: vijf uit vijf. Ik voel zoveel blijdschap van binnen, ik ben benieuwd of ik vannacht kan slapen", lacht Suzanne. "Het is shorttrack, en er ligt altijd een gevaar op de loer. Nu heb ik het 100 procent goed gedaan. Dat is lekker!"