Korfbal Leage: strijd om de play-offs ligt weer open

In Koog aan de Zaan was het in de rust 13-13. In de tweede helft liep KZ uit naar 22-18, maar LDODK kwam in de laatste minuut terug tot 27-26. Jordi Pasma bepaalde de eindstand op 28-26.

Door het verlies deeld LDODK de 2e plek nu met PKC, en is het verschil met KZ en Fortuna nog maar twee punten. Volgens LDODK-speelster Diana van der Vorst is er geen sprake van paniek, maar de Gorredijkers zullen de komende weken wel flink aan de bak moeten.