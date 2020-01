LIVEBLOG: EK Shorttrack met topfavoriet Suzanne Schulting

In dit liveblog houden we alles bij wat over het Europees kampioenschap shorttrack in Hongarije te melden is. We zien hoe Suzanne Schulting het doet. Wordt ze net als vorig jaar Europees kampioen? En wat doen Ithzak de Laat en Daan Breeuwsma?

Suzanne Schulting rijdt zondag de 1000 meter en de Superfinale;

De Laat en Breeuwsma rijden de 1000 meter en de Superfinale;

Aan het eind van de dag zijn de relay-finales met Schulting, Rianne de Vries, Breeuwsma, De Laat, Sven Roes en/of Dennis Visser.