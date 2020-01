Wijfje wint 1500 meter; De Jong leidt klassement

In een rechtstreeks duel was Wijfje sterker dan De Jong met een tijd van 1.54,94. De Jong blijft wel aan de leiding in het algemeen klassement. Ze moet op de laatste afstand, de 5.000 meter, een voorsprong van 2,55 seconden op Wijfje verdedigen.

Antoinette de Jong won zaterdag de 500 en de 3.000 meter.

De winnaar van het NK allround gaat naar het WK allround, eind februari in het Noorse Hamar. Eerder al hadden Ireen Wüst en Antoinette de Jong startbewijzen voor dat WK.