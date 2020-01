Johan Lammering stapt uit raadsfractie S!N

Bestuur en fractie betreuren zijn vertrek, maar waarderen wat hij voor de partij betekend heeft. Lammering was in 2013 medeoprichter van Dongeradeel Sociaal en vanaf 2014 was hij commissielid voor die partij in de gemeenteraad van Dongeradeel.

Sinds vorig jaar was Lammering raadslid voor S!N. Hij neemt zijn zetel mee en blijft in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.