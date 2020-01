Luister nu: NNO goes HaFaBra op Koperkanaal

De Haan heeft al meer dan honderd werken voor koren, harmonie en fanfare geschreven en zijn composities worden intussen over de gehele wereld uitgevoerd.

De Haan is één van de meest gespeelde HaFaBra-componisten van Nederland. Het Noord Nederlands Jeugd Orkest speelt, onder leiding van Erik Janssen, twee delen uit The Book of Urizen van De Haan.

Jacob de Haan werd in 1959 geboren in Heerenveen en studeerde aan het conservatorium in Leeuwarden, waar hij later terugkwam als docent. Veel Harlingers hebben muziekles van hem gehad op scholengemeenschap Simon Vestdijk.

Intussen worden zijn creaties wereldwijd uitgevoerd. Voor LF2018 schreef hij de compositie Grutsk, waar onder andere het Friese volkslied in verwerkt zit. In 2018 won De Haan de Buma Classical Award.

Johan de Meij

Het programma wordt geopend met het stuk Ceremonial Fanfare van de Zuid-Hollandse componist Johan de Meij, uitgevoerd door Soli Brass Leeuwarden. In april 2009 werd dit werk in New York uitgevoerd door koperblazers van het New York Philharmonic en het Koninklijk Concertgebouworkest tot gelegenheid van de 400-jarige vriendschap tussen de Verenigde Staten en Nederland. Daarna klinkt De Meij's Sinfonietta nr.1.