Cambuur pakt eerste drie punten van 2020 door overwinning op Jong FC Utrecht

Na een indrukwekkende minuut stilte vanwege het overlijden van De Wagt, was het eerste deel van de wedstrijd vooral aftasten geblazen. Robert Maulun kreeg een kans, maar schoot de bal net naast het doel. Mühren knikte een kopbal naast, terwijl hij buitenspel stond. Oratmangoen schoot in de 21e minuut een bal van grote afstand op het doel, maar keeper Joey Houweling van Jong FC Utrecht kon de bal vrij simpel tegehouden.

Cambuur kwam daarna wat meer in het spel en dat leidde in de 28e minuut tot een doelpunt voor de thuisploeg. Maulun scoorde na een goede pass van Jamie Jacobs. Jong FC Utrecht schoot na een dik halfuur op het doel, maar ook Sonny Stevens liet zien dat hij wakker was en pakte de bal. Jamie Jacobs dribbelde tien minuten voor rust knap de 16-meter van Jong FC Utrecht binnen, maar kwam keeper Houweling tegen op zijn weg.

Na bijna drie kwartier op de klok verloor Mees Hoedemakers op het middenveld de bal, waarna De le Vega van de gasten raad wist met het buitenkansje. Hij plaatste de bal voor 1-1 in de verre hoek, een schot waar Stevens niet meer reddend op kon treden.

Op slag van rust kregen de Leeuwarders nog een paar kansen, maar deze wisten zij niet te verzilveren. In de extra tijd van de eerste helft claimde het hele stadion nog wel een penalty, maar scheidsrechter Oostrom floot voor een overtreding die al eerder werd begaan door een speler van Jong FC Utrecht. De bal van een meter of twintig belandde vanaf de voet van Mühren in muur.