Steeds meer gymzalen, bibliotheken en muziekscholen verdwijnen

Stichting Doarpswurk, maakt zich vooral zorgen over het grote geheel en niet alleen om de gymzaal. Volgens de Doarpswurk is er een grote politieke discussie gaande, omdat dorpen steeds meer hulp nodig hebben van dorpsbewoners en vrijwilligers. Maar er is geen geld voor, al is dat niet de enige oplossing.

Directeur Theo Andreae van Doarpswurk: "Met geld blijven de voorzieningen er wel misschien, maar die moeten ook effect en nut hebben. Het gaat met name om de kracht die in de gemeenschap zit. Met zijn allen de schouders eronder zetten, om voorzieningen in stand te houden."