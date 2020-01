Jens Odgaard is weer eerste spits bij SC Heerenveen

AZ goede wedstrijd

De uitwedstrijd tegen AZ won SC Heerenveen met 2-4 en dat was een van de beste wedstrijden van dit seizoen. "Dat was als collectief en eigenlijk in alles een hele goede wedstrijd. Daar hebben we echt een prachtig resultaat neergezet", zegt Jansen. Zowel SC Heerenveen als AZ verloren de eerste wedstrijd na de winterstop. Heerenveen verloor van Feyenoord, AZ van Willem II.

Jansen verwacht dat AZ vaker de bal zal hebben dan zijn eigen ploeg, maar dat hoeft niet een probleem te zijn. "AZ is samen met Ajax de best voetballende ploeg van Nederland. Wij moeten gewoon heel compact en agressief verdedigen. En als we de bal hebben, willen we echt meevoetballen en uiteindelijk moet dat tot kansen leiden. AZ zal dominant zijn, maar spelen op de counter is een kwaliteit van ons", legt Jansen uit.