IJsweek bij Omrop Fryslân: "Een ijsbaan winnen, dat kan toch niet?"

Jan Dirk, jij bent projectleider van de ijsweek bij de Omrop. Waarom vind jij het belangrijk om dit te organiseren?

"Het is al acht jaar geleden dat er echt overal sterk ijs te vinden was in Fryslân. De temperaturen zijn simpelweg steeds te hoog of de winter komt te laat, zoals in 2018. Maar veel Friezen willen niets liever dan mooi vriezend weer, met een blauwe lucht, sterk ijs en de vaarten berijden. Voor ijs kunnen we als Omrop Fryslân niet zorgen, maar het gevoel en de sfeer die horen bij een ijsperiode kunnen we wel oproepen."

Wat is het grote hoogtepunt van de ijsweek waar je ons nu al voor kunt opwarmen?

"Wat ik zelf heel mooi vind, is het feit dat wij een 'ijsbaan' voor één dag mogen weggeven. Mijn collega Johan Terpstra kwam met het idee. Toen ik het eerst hoorde, dacht ik: 'Dat kan toch niet?!' en 'Hoe wil je dat dan hebben'. Maar hij heeft contact gezocht met een bedrijf dat zo'n kunstbaan kan leveren, van 10 tot 15 meter, met alles wat daarbij hoort. Mensen die deze ijsbaan willen winnen, kunnen zich opgeven via omropfryslan.nl/iiswike en vertellen waarom ze wel een ijsbaan voor de deur willen hebben. En op zaterdag 1 februari wordt die dan echt opgebouwd bij de winnaar. De reacties zijn overweldigend. En natuurlijk zijn wij er bij, met radio en TV. Wat ook leuk is om nog even te benoemen, is de muziekstream op onze website die vanaf maandag te beluisteren zijn. Op deze stroom hoor je muziek van ijsbaan om die zo echt in het winterweer te wanen. En ik verklap alvast dat er een paar leuke grapjes in de stream zitten die het luisteren zeker waard zijn. Van het hoofd geluid van de muziek door de speakers van de ijsbaan heen tot opgeroepen die onverstaanbaar zijn onder het schaatsen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. "