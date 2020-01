Personeel Antonius-ziekenhuis kan weer thuiswerken

Personeel van de Antonius Zorggroep kan weer thuis werken. Dat was een week lang niet mogelijk, omdat het Citrix-systeem waar de Antonius Zorggroep mee werkt, was gehackt. Inmiddels is er een update doorgevoerd en zijn de problemen verholpen. Het systeem is daarna gecontroleerd en de seinen staan op groen, zegt het Antonius.